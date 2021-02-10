«Зважування у русі» та правила для електрокарів: Криклій чекає від Ради інноваційних законів

Міністр інфраструктури Владислав Криклій закликає Верховну Раду ухвалити низку законопроєктів щодо запровадження інновацій у сфері транспорту.

Як передає Укрінформ, про це Криклій написав у Фейсбуці.

«Поки ми займаємось розбудовою цифрової інфраструктури, чекаємо також на прийняття ряду законопроєктів, які допомогли би впроваджувати інновації та автоматизувати процеси ще швидше», - написав Криклій.

Він також додав, що йдеться, зокрема, про закопроєкти №3742 та №3743 щодо «зважування у русі».

«Із прийняттям законопроєктів ми зможемо вже автоматично зважувати вантажівки та при порушеннях габаритно-вагового контролю й штрафувати. Також відповідальність за перевагу вже буде у вантажовідправника та перевізника», - пояснює Криклій.

Також Криклій наголосив на важливості ухвалення законопроєкту №4583 щодо реформи автотранспорту, який суттєво змінить якість надання послуг у цій сфері: «З переходом від конкурсів на маршрути на оплату за кілометр та можливістю компенсаціi збиткових маршрутів, можна буде вже і вимагати нові автобуси та приймати оплату банківською карткою, а також карткою жителя».

Окрім того, міністр зауважив, що ухвалення законопроєкту №3716 щодо розвитку ринку безпілотників встановить прості та зрозумілі норми користування безпілотними повітряними суднами, не забуваючи і про безпеку. Також Криклій додав, що ухвалення законопроєкту №3023 встановить зрозумілі права та обов’язки, які роблять користувачів персонального легкого електротранспорту також повноцінними учасниками дорожнього руху з правами та відповідальністю.

Також Криклій нагадав про необхідність ухвалення законопроєктів щодо підтримки розвитку та виробництва електротранспорту в Україні: №№3476, 3477, 3724, 3725 і 3739.

«Законопроєкти пропонують низку фіскальних стимулів і пільг, включаючи митні пільги, для підтримки розвитку та виробництва електротранспорту в Україні, як для міського транспорту, так і для власників електрокарів», - додав Криклій.

Міністр також відзначив важливість ухвалення законопроєкту №4355 щодо е-паспорту, який прирівнює електронний паспорт до паперового, бо тоді вже у всiх аеропортах при авіаційному контролі на внутрішніх рейсах України не можна буде відмовити у наданому електронному паспорті в смартфоні.

Криклій звернув увагу, що ці законопроєкти ініційовані Кабміном та депутатами для підтримки розвитку інновацій і нових технологій.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство інфраструктури у 2021 році планує оголосити перші тендери на залучення приватних партнерів в рамках Першої програми державно-приватного партнерства (ДПП) у дорожній галузі.