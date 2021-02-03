Рівень виконання зобов’язань України у сфері транспорту зріс до 34% – Криклій

У 2020 році рівень виконання українською стороною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в галузі транспорту зріс з 19% до 34%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Насправді 2020 рік дав нам змогу продемонструвати загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію з ЄС. І в сфері транспорту рівень виконання за цей рік було збільшено з 19% до 34%", - сказав Криклій.

Він додав, що Міністерство інфраструктури розробило 15 базових законопроєктів, які необхідні для виконання угоди, з них вже 8 зареєстровані у Верховній Раді. Зокрема, на розгляд до парламенту вже подані законопроєкти про залізничний транспорт, модальні перевезення, про доступ до транспорту, про поштовий зв'язок, про плату за використання автомобільних доріг, про суспільно важливі транспортні послуги та про перевезення небезпечних вантажів.

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За словами Криклія, також в Мінінфраструктури спільно з Офісом Президента опрацьовують законопроєкти про ратифікацію Конвенції міжнародної організації праці 2006 року щодо страхової відповідальності судновласників. Ще міністерство опрацьовує законопроєкт про ратифікацію Конвенції про контроль судно-водного баласту та законопроєкт що стосується сфери безпеки експлуатації колісних транспортних засобів.