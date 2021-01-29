Мінінфраструктури планує залучити приватні компанії у дорожню галузь

Міністерство інфраструктури у 2021 році планує оголосити перші тендери на залучення приватних партнерів в рамках Першої програми державно-приватного партнерства (ДПП) у дорожній галузі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що у рамках підготовки до реалізації програми ДПП у дорожній галузі експерти Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації за підтримки Глобального інфраструктурного фонду та сприяння проєктного офісу «SPILNO» і Агенції з питань підтримки ДПП провели дослідження «Програма державних доріг України – Опції залучення приватного сектору до покращення, ремонту та утримання доріг».

«У січні цього року експерти завершили розробку пре-ТЕО за підсумками вказаного дослідження щодо перших шести пілотних ділянок доріг загальною протяжністю 1 400 км, які будуть відновлені на першому етапі програми", - розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він додав, що фахівцями відомства також розроблено концептуальні записки здійснення ДПП щодо цих пілотних проєктів. Наразі вони направлені на погодження в інші міністерства, після чого Мінінфраструктури зможе перейти до розробки детального ТЕО.

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У перелік перших пілотних проєктів увійшли:

поточний і капітальний ремонти дороги Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18); орієнтовний обсяг початкових інвестицій – 370 млн дол.;

поточний ремонт дороги Бориспіль-Полтава (М-03); орієнтовний обсяг початкових інвестицій – 180 млн дол.;

реконструкція, капітальний і поточний ремонти та будівництво нового об’їзду населеного пункту на дорозі Херсон-Миколаїв (М-14); орієнтовний обсяг початкових інвестицій – 310 млн дол.;

капітальний і поточний ремонти дороги Київ-Житомир-Рівне (М-06); орієнтовний обсяг початкових інвестицій – 370 млн дол.;

реконструкція, поточний і капітальний ремонт дороги Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19); орієнтовний обсяг початкових інвестицій – 240 млн дол.;

реконструкція, капремонт і будівництво нового об’їзду населеного пункту на дорозі Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв; орієнтовний обсяг початкових інвестицій – 290 млн дол.

«Всі проєкти увійшли до переліку пріоритетних для держави проєктів до 2023 року і передбачають подальше утримання дороги інвестором протягом наступних 20-30 років. А це – додаткові інвестиції, що в рази перевищують початкові. Перші 6 пілотів відбирались таким чином, щоб досягнути максимального економічного ефекту від вкладених коштів і щоб якомога більше українців відчули покращення дорожньої інфраструктури. Адже ці автошляхи сполучають 10 областей України, де проживає понад 12 млн жителів», - зазначив Криклій.

Він також пояснив, що ці дороги не будуть платними для громадян. За інфраструктуру платитиме держава, але в розстрочку протягом 20-30 років. Якщо дорога не утримуватиметься відповідно до встановлених стандартів, платіж інвестору з боку держави зменшується на відповідний розмір штрафів, що визначається договорами.

Як повідомлялося, на засіданні 20 січня уряд схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках ДПП, у тому числі концесійних договорів», який законодавчо врегульовує питання впровадження довгострокових бюджетних зобов’язань у рамках здійснення державно-приватного партнерства, тим самим даючи «зелене світло» реалізації перспективних проєктів на умовах ДПП.

Пілотні проєкти державно-приватного партнерства в дорожній сфері були презентовані потенційним інвесторам 29 жовтня 2020 року.