Криклій розраховує на співпрацю з ЄІБ у реалізації інфраструктурних проєктів

Міністерство інфраструктури планує співпрацювати з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) над проєктами у сфері дорожнього будівництва, оновлення рухомого складу Укрзалізниці та розвитку водних шляхів.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час зустрічі міністра інфраструктури Владислава Криклій з головою представництва ЄІБ в Україні Жаном-Еріком де Загоном, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Сторони обговорили можливу співпрацю у реалізації проєктів з будівництва Київської кільцевої дороги та автошляху М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, оновлення рухомого складу Укрзалізниці, розвитку внутрішніх водних шляхів, модернізації судноплавних шлюзів на Дніпрі та створення сучасної річкової інформаційної служби.

За словами Криклія, українська сторона готова підписати угоду про співпрацю щодо розробки ТЕО проєкту електрифікації залізничної лінії Ковель-Ягодин-держкордон. Також Мінінфраструктури та ЄІБ домовилися розглянути можливість підготовки до реалізації нового проєкту з будівництва залізничних ліній на Луганщині з їх подальшою електрифікацією.

Крім цього, сторони обговорили подальшу співпрацю щодо реалізації низки важливих проєктів для покращення безпеки руху та впровадження сучасних інтелектуальних систем на транспорті. Зокрема, мова йшла про будівництво північно-східної ділянки об’їзної дороги навколо Тернополя, будівництво трьох багаторівневих розв’язок та двох шляхопроводів у Львівській та Рівненській областях і неподалік Тернополя та про розгортання інтелектуальних транспортних систем (ITS) для управління та контролю за транспортом. Міністр інфраструктури зауважив, що Україна також підтримує продовження другого етапу проєкту «Міська безпека дорожнього руху ІІ».

Окремо під час зустрічі було обговорено проєкт розвитку ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Його реалізація сприятиме збільшенню пасажиропотоку та передбачає реконструкцію льотної зони №2 з будівництвом нової злітно-посадкової смуги, облаштуванням її сучасним радіо- та світлотехнічним обладнанням та іншою інженерною інфраструктурою.

Як повідомлялося, у 2020 році Мінінфраструктури та ЄІБ уклали три угоди щодо проєктів «Міський громадський транспорт України ІІ» (оновлення громадського транспорту в українських містах), «Логістична мережа (модернізація та цифровізація Укрпошти)» та «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проєкт 3В)», що передбачає оновлення дорожньої мережі Луганщини.