Котельні, школи та медзаклади: ЄІБ реалізує на Луганщині проєктів на 400 мільйонів

Європейський інвестиційний банк реалізує у громадах Луганської області 40 проєктів з відновлення та розвитку інфраструктури на загальну суму в розмірі понад 400 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації, передає Укрінформ.

«Відновлювати об’єкти соціальної інфраструктури громадам Луганщини допомагає проєкт «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», який реалізується за кошти Європейського інвестиційного банку. Завдяки цій програмі громади мають змогу залучити додаткові ресурси на розвиток своїх територій», - йдеться у повідомленні.

Завдяки цим коштам відбудовуються заклади освіти, охорони здоров’я, об’єкти водопостачання та водовідведення, будуються котельні на об’єктах соціальної сфери.

До кінця року очікується, що на реалізацію проєктів буде використано близько 80 млн грн, що у 3,5 раза перевищує освоєння коштів у 2018-2019 роках.

Наразі у повному обсязі використано кошти за 8 проєктами на загальну суму 16,6 млн грн.

Фото: Луганська ОДА, Фейсбук