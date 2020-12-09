Шмигаль заявив, що отримані від ЄІБ €640 мільйонів допоможуть розвитку економіки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 640 мільйонів євро, які надасть Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) в рамках трьох кредитних угод, допоможуть розвивати економіку та стале суспільство в Україні, зокрема на сході.

Як передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, про це глава уряду заявив, коментуючи підписання відповідних угод.

"Відновлені об’єкти інфраструктури на сході України, реконструкція та вдосконалення доріг у Луганській області, сталий громадський транспорт забезпечать економічні, екологічні та соціальні вигоди для громадян України на довгі роки", - зазначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр подякував Європейському інвестиційному банку за роки успішної співпраці, за підтримку України в часи пандемії COVID-19 та Європейському Союзу за додатковий грант на підтримку цих кредитів.

Як відзначив президент ЄІБ Вернер Хоєр, завдяки реалізації цих проєктів українці у містах та в сільській місцевості отримають вигоду від сучасних, безпечних і швидких дорожніх сполучень, а також нових можливостей для бізнесу.

«Відремонтовані школи, лікарні та якісні адміністративні послуги також допоможуть країні долати значні кризи на кшталт COVID-19 та підвищать економічну стійкість до серйозних викликів, як-от пандемія. Спільно з нашими партнерськими інституціями ЄС та за допомогою таких проєктів банк ЄС сподівається підтримати Україну та допомогти їй зростати та розвиватися швидше і стійкіше на її шляху до ЄС», - сказав Хоєр.

Віцепрезидент ЄІБ Тереза Червінська зазначила, що завдяки трьом новим кредитним угодам Європейський інвестиційний банк вчергове підтверджує свої прагнення підтримувати зростання та розвиток України, а також її перетворення на ще краще місце для життя та ведення бізнесу.

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас зауважив, що відбудова інфраструктури для кращої роботи шкіл, лікарень, громадських центрів та житлових будинків - це ключовий компонент у підтримці ЄС соціального та економічного відновлення східних регіонів України. За його словами, інвестиції ЄС допоможуть місцевій владі у вибраних містах вдосконалити громадський транспорт для надання якісних транспортних послуг громадянам.

Як повідомлялося, 9 грудня Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та уряд України уклали одразу три кредитні угоди на загальну суму 640 млн євро для реалізації пріоритетних проєктів у галузі інфраструктури та транспорту.

Так, 340 млн євро ЄІБ будуть спрямовані на відновлення і покращення ключової соціальної та транспортної інфраструктури у східному регіоні. Це школи, дитсадки, лікарні, поштові відділення, вуличне освітлення, каналізаційні системи, а також муніципальний транспорт і відповідна інфраструктура для нього. Ці зміни принесуть користь близько 14 млн українців, які проживають на цих територіях.

Ще 100 млн євро кредиту ЄІБ надасть на відновлення дорожньої мережі Луганщини - на виконання ремонтних робіт на 2 ділянках автодороги Р-66 КПП Демино-Олександрівка - Сватове - Лисичанськ - Луганськ у рамках проєкту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проєкт 3В)».

200 млн євро ЄІБ підуть на реалізацію проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ», що передбачає закупівлю виключно електричного громадського транспорту: трамваїв, тролейбусів, електробусів, вагонів метро, а також будівництво та оновлення трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій.