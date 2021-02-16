На Буковині витягли із заметів шкільний автобус із дітьми

У Вижницькому районі Чернівецької області рятувальники відбуксирували шкільний автобус, в якому перебували 10 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє УДСНС України у Чернівецькій області.

У відомстві розповіли, що шкільний автобус із 10 дітьми, які їхали на навчання у Вижницю, застряг на заметеній ділянці польової дороги поблизу села Черешенька.

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Службовці ДСНС відбуксирували шкільний автобус з польової дороги на проїжджу частину автошляху, після чого водій продовжив рух самостійно.

Фото: ДСНС