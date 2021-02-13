На Київщині за добу виявили коронавірус у 14 дітей і 251 дорослого

На Київщині за минулу добу, 12 лютого, виявили коронавірус у 14 дітей і 251 дорослого.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"Нові випадки COVID-19 зареєстрували в 14 дітей і 251 дорослого", - зазначається у повідомленні.

З-поміж інфікованих, яких виявили минулої доби, 242 особи перебувають на амбулаторному лікуванні вдома. Решта 23 пацієнти знаходяться на стаціонарі в госпітальних базах.

Минулої доби на Київщині одужали 570 осіб, троє хворих померли.

З початку епідемії загалом у Київській області зафіксували 71 548 випадків захворювання на коронавірус. З-поміж інфікованих уже одужали 64 445 жителів, серед них 3 623 дітей. Померли від ускладнень, спричинених коронавірусом, 1180 хворих.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 лютого лабораторно підтверджено 1 268 049 випадків COVID-19, з них за добу – 5 182.