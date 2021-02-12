У Львівській ОДА заявляють про «критичну ситуацію» зі Свірзьким замком

Свірзький замок, пам’ятку національного значення XVI ст., можуть повернути області або ж передати іншому власнику, якщо Спілка архітекторів не створить власну адміністрацію до початку туристичного сезону.

Як передає Укрінформ, таку умову Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА, спільно з комісією спадщини та туризму Львівської обласної ради вважає передумовою для співфінансування виготовлення проєктно-кошторисної документації з обласного бюджету, зазначають у пресслужбі облдержадміністрації.

«Якщо ситуація з управлінням пам’яткою національного значення Свірзький замок буде надалі такою критичною, як є зараз, то нам доведеться ініціювати передачу об’єкту від Спілки архітекторів назад області чи іншому користувачу. Там має бути повноцінна адміністрація, з керівником, бухгалтерією тощо. Цей об’єкт є вже сильним туристичним магнітом і може сам заробляти на себе гроші», - наголосила директорка Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

Підтримала колегу і керівниця Управління туризму Наталя Табака, за її словами, від представників галузі постійно надходять скарги, що до пам‘ятки нема якісного доступу, нема паркінгу, у негативному стані вбиральні (можна сказати, що їх немає), немає прозорості у фінансових операціях і платних послугах.

Свірзький замок є претендентом на участь у програмі «Велике будівництво в культурі». І, як дуже привабливий туристичний об’єкт, він має шанси отримати державне фінансування, яке потрібне у розмірі кількох десятків мільйонів. Додатковим бонусом для перемоги у конкурсі буде виготовлена ПКД. Тому співфінансування її виготовлення у розмірі 1 мільйон гривень попередньо закладено у проєкт переліку обласних заходів із реставрації культурної спадщини на 2021 рік. За таку суму, з конкретними застереженнями, проголосувала комісія історико-культурної спадщини та туризму Львівської обласної ради.

«Ми наголошуємо, що умовою співфінансування мусять бути зустрічні кроки Всеукраїнської спілки архітекторів. Дієва адміністрація і прозорість - це насамперед», - наголосив голова комісії культурної спадщини та туризму ЛОР Іван Щурко.

Свірзький замок є пам’яткою національного значення XVI ст. Основна його реставрація завершилась у 1917 році, про що свідчить вирізьблений пам'ятний напис над брамою із зовнішньої сторони. У 1939 році його націоналізувала радянська влада. Довгий час він стояв пусткою, короткий період використовувався як школа трактористів. У 1978 році - переданий на баланс Спілки архітекторів тодішнього СРСР. У 1993 році замок передали у користування державному об’єднанню «Львівліс», проте згодом, у 1997-му, знову повернули архітекторам. У 2010-му замок планували передати у концесію приватному інвестору, але відповідального підприємця не знайшлось.