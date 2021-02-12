Зеленський змінив ряд голів райадміністрацій

Президент Володимир Зеленський звільнив і призначив ряд голів районних державних адміністрацій.

Про це свідчать відповідні розпорядження, оприлюднені на сайті Глави держави.

Так, Президент звільнив В'ячеслава Авраменка з посади голови Ємільчинської РДА Житомирської області; Олександра Дубенцова - з посади голови Черняхівської РДА Житомирської області; Віктора Сербина - з посади голови Козельщинської РДА Полтавської області; Всеволода Пекарського - з посади голови Радивилівської РДА Рівненської області; Петра Левчука - з посади голови Рівненської РДА Рівненської області; Олександра Кохана - з посади голови Сарненської РДА Рівненської області; Володимира Шипітка - з посади голови Заліщицької РДА Тернопільської області; Василя Ясіновського - з посади голови Кременецької РДА Тернопільської області; Ярослава Матвійчука - з посади голови Тернопільської РДА Тернопільської області; Арсена Марчишака - з посади голови Чортківської РДА Тернопільської області; Віталія Кудлака - з посади голови Шумської РДА Тернопільської області; Юрія Тарасюка - з посади голови Коростенської РДА Житомирської області; Людмилу Димидюк - з посади голови Бердичівської РДА Житомирської області; Юрія Денисовця - з посади голови Коростишівської РДА Житомирської області.

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Іншими розпорядженнями Володимир Зеленський призначив Всеволода Пекарського головою Дубенської РДА Рівненської області; Олександра Кохана - головою Сарненської РДА Рівненської області; Ярослава Матвійчука - головою Тернопільської РДА Тернопільської області; Володимира Шипітка - головою Чортківської РДА Тернопільської області; Юрія Тарасюка - головою Коростенської РДА Житомирської області; Людмилу Димидюк - головою Бердичівської РДА Житомирської області; Юрія Денисовця - головою Житомирської РДА Житомирської області; В'ячеслава Авраменка - головою Новоград-Волинської РДА Житомирської області; Віталія Кудлака - головою Кременецької РДА Тернопільської області.