У назві партії «Блок Кернеса - Успішний Харків» залишать ім'я політика
Про це сказав на зборах депутатів партійної фракції Харківської міськради секретар міськради, виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов, повідомляє Укрінформ з посиланням на ресурс "Харьковские известия".
"Як називалася партія "Блок Кернеса - Успішний Харків", так вона і буде називатися. Нічого ми міняти не маємо наміру", - зазначив Терехов.
За його словами, в кожному районі міста та області мають бути відкриті громадські приймальні для розгляду звернень громадян: "Також за кожним районом буде закріплено депутата від фракції для роботи на виборчому окрузі".
Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 17 грудня 2020 року мер Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, викликаних коронавірусом.
23 грудня Кернес був похований на Алеї почесних харків'ян на другому міському кладовищі.