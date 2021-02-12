У назві партії «Блок Кернеса - Успішний Харків» залишать ім'я політика

У назві партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" залишать ім'я по мера Харкова Геннадія Кернеса.

Про це сказав на зборах депутатів партійної фракції Харківської міськради секретар міськради, виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов, повідомляє Укрінформ з посиланням на ресурс "Харьковские известия".

"Як називалася партія "Блок Кернеса - Успішний Харків", так вона і буде називатися. Нічого ми міняти не маємо наміру", - зазначив Терехов.

За його словами, в кожному районі міста та області мають бути відкриті громадські приймальні для розгляду звернень громадян: "Також за кожним районом буде закріплено депутата від фракції для роботи на виборчому окрузі".

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 17 грудня 2020 року мер Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, викликаних коронавірусом.

23 грудня Кернес був похований на Алеї почесних харків'ян на другому міському кладовищі.