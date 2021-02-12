Автівкам дали «зелене світло»: на Дунаї відкрили поромну переправу на кордоні з Румунією

Відсьогодні на українсько-румунському кордоні відкрито рух легкового та пасажирського транспорту, а також пішохідний через пункт пропуску поромного комплексу "Орлівка"(Україна) - "Ісакча" (Румунія).

Про це повідомляє адміністрація ТОВ "Поромний комплекс Орлівка", передає кореспондент Укрінформу.

"...Згідно з рішенням уряду Румунії від 11 лютого 2021 року, з пункту пропуску "Ісакча" (Румунія) зняті карантинні обмеження щодо переміщення легкового, пасажирського транспорту та пішоходів починаючи з 12 лютого 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобілісти, водії автобусів та пішоходи можуть перетнути Дунай у пункті пропуску за умови дотримання вимог, пов'язаних з COVID-19. Зокрема, для перетину кордону в напрямку до Румунії чи транзиту потрібні негативний результат тесту ПЛР, зробленого не пізніше 48 годин; підтвердження необхідності в'їзду або транзиту, бажано мати переклад румунською мовою.

При перетині пункту пропуску у напрямку України чи транзиту теж необхідно надати негативний результат тесту ПЛР, зробленого не пізніше 48 годинтому, страхування; підтвердження необхідності в'їзду з метою транзиту без ПЛР-тесту із обов'язковим виїздом з держави протягом 2-х діб.

Як повідомляв Укрінформ, із 10 серпня 2020 року перетин кордону через цей пункт пропуску на Дунаї був дозволений тільки для вантажних перевезень.

Поромна переправа "Орлівка-Ісакча" за добу здатна перемістити в кожному з напрямків до 500 одиниць транспорту, в тому числі 150 вантажного і 350 легкового, а також до тисячі пасажирів.

На лінії Орлівка – Ісакча відстань між берегами ріки сягає 900 м, два пороми тут курсуватимуть постійно: один пором українського оператора та один - румунського.