Поромна переправа з Румунією “Орлівка — Ісакча” відтепер працює цілодобово
До цього переправа, яку обслуговує один пором, функціонувала тільки в світлий час доби. Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт ТОВ "Поромний комплекс Орлівка" / Ferry complex Orlivka LTD.
"З радістю повідомляємо, що починаючи з 12 жовтня 2020 року поромна переправа Орлівка Україна - Ісакча Румунія починає працювати цілодобово", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що за підсумками перших двох місяців функціонування переправи "Орлівка - Ісакча" потік транспорту з України в Румунію істотно збільшився. Хоч переправу поки що обслуговує один пором, який робить рейс приблизно раз на годину. Пором може брати до 15 вантажних автомобілів чи автобусів великої місткості.
Крім того, внаслідок карантинних обмежень з румунського боку здійснюється переправа лише вантажного транспорту. Перевезення пасажирів, в тому числі на автобусах, які заявлені в тарифах, поки не здійснюються - до повноцінного відкриття кордонів.
Дирекція поромної переправи обіцяє у разі подальшого зростання транспортного потоку через Дунай ввести в експлуатацію вже до весни 2021 другий паром - це дозволить здійснювати рейси кожні 30 хвилин. Усього, вважають інвестори цього об'єкта, на переправі можуть працювати до чотирьох поромів з інтервалом між рейсами в 15 хвилин.
Час переходу Дунаю займає 7-8 хвилин, ще 5 хвилин йде на швартування, 5 хвилин - на вивантаження машин, 15 хвилин - на завантаження машин на пором. Наразі пропускна добова спроможність переправи "Орлівка - Ісакча" - 200 одиниць вантажного автотранспорту, 500 легкових автомобілів і 1500 пасажирів на добу.
Переправа споруджена у найвужчому місці Дунаю – ширина річки тут приблизно 900 метрів. Перехід Орлівка – Ісакча дає прямий та найкоротший шлях з України до країн Південної Європи та Туреччини. Час переходу становить 7-8 хвилин. Завдяки переправі шлях між державами скоротився на 200 км, а час оформлення вантажів – на 10-12 годин.
Як повідомляв Укрінформ, запуск поромного сполучення Орлівка-Ісакча відбувся 10 серпня.
Фото: ТОВ "Поромний комплекс Орлівка", Фейсбук