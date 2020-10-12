Поромна переправа з Румунією “Орлівка — Ісакча” відтепер працює цілодобово

Поромну переправу через Дунай "Орлівка - Ісакча" на кордоні з Румунією сьогодні, 12 жовтня, перевели у цілодобовий режим роботи.

До цього переправа, яку обслуговує один пором, функціонувала тільки в світлий час доби. Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт ТОВ "Поромний комплекс Орлівка" / Ferry complex Orlivka LTD.

"З радістю повідомляємо, що починаючи з 12 жовтня 2020 року поромна переправа Орлівка Україна - Ісакча Румунія починає працювати цілодобово", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що за підсумками перших двох місяців функціонування переправи "Орлівка - Ісакча" потік транспорту з України в Румунію істотно збільшився. Хоч переправу поки що обслуговує один пором, який робить рейс приблизно раз на годину. Пором може брати до 15 вантажних автомобілів чи автобусів великої місткості.

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Крім того, внаслідок карантинних обмежень з румунського боку здійснюється переправа лише вантажного транспорту. Перевезення пасажирів, в тому числі на автобусах, які заявлені в тарифах, поки не здійснюються - до повноцінного відкриття кордонів.

Дирекція поромної переправи обіцяє у разі подальшого зростання транспортного потоку через Дунай ввести в експлуатацію вже до весни 2021 другий паром - це дозволить здійснювати рейси кожні 30 хвилин. Усього, вважають інвестори цього об'єкта, на переправі можуть працювати до чотирьох поромів з інтервалом між рейсами в 15 хвилин.

Час переходу Дунаю займає 7-8 хвилин, ще 5 хвилин йде на швартування, 5 хвилин - на вивантаження машин, 15 хвилин - на завантаження машин на пором. Наразі пропускна добова спроможність переправи "Орлівка - Ісакча" - 200 одиниць вантажного автотранспорту, 500 легкових автомобілів і 1500 пасажирів на добу.

Переправа споруджена у найвужчому місці Дунаю – ширина річки тут приблизно 900 метрів. Перехід Орлівка – Ісакча дає прямий та найкоротший шлях з України до країн Південної Європи та Туреччини. Час переходу становить 7-8 хвилин. Завдяки переправі шлях між державами скоротився на 200 км, а час оформлення вантажів – на 10-12 годин.

Як повідомляв Укрінформ, запуск поромного сполучення Орлівка-Ісакча відбувся 10 серпня.

Фото: ТОВ "Поромний комплекс Орлівка", Фейсбук