На Прикарпатті у Богородчанах через COVID-19 закривають школи й дитсадки

На Прикарпатті у селищі Богородчани через ріст захворюваності на COVID-19 закривають дитсадки і переводить школярів на онлайн навчання.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Богородчанський селищний голова Ростислав Заремба на сторінці Богородчанська Селищна Рада у Фейсбуці.

«У зв’язку із ситуацією, яка склалась із захворюванням на COVID-19, відповідно до рекомендацій комісії ТЕБ і НС, ми від завтрашнього дня змушені ухвалити рішення про перевід усіх загальноосвітніх шкіл на дистанційну форму навчання та про припинення відвідування закладів дошкільної освіти на період до 22 лютого», - повідомив Ростислав Заремба.

За його словами, за перші дні лютого у Богородчанах зареєстрували сотні випадків захворювання на коронавірус, серед яких є багато важких. У Богородчанській лікарні всі ліжко-місця у відділенні інтенсивної терапії заповнені.

Як повідомляло агентство, на Прикарпатті наповненість ліжко-місць у ковід-лікарнях зросла до 62%.

За останню добу в області лабораторно підтверджено 482 нових випадки захворювання на коронавірус. Найбільше випадків зафіксовані в Івано-Франківську ( 116) та Богородчанському районі (97 випадків).

Станом на 11 лютого, в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 53033 людей, у тому числі 1790 дітей і 2300 медичних працівників, одужали – 44689 осіб, зафіксовані 1023 летальні випадки від цієї хвороби.