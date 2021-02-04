У селі Заболотів, що на Прикарпатті, від COVID-19 помер лікар пенсійного віку.

Про це в Івано-Франківську на засіданні комісії ТЕБ та НС повідомив головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук.

«На жаль, маємо летальність серед медпрацівників від коронавірусу. Тиждень тому помер лікар із села Заболотова. Він, будучи на пенсії, надавав консультації особам, які цього потребували» , - повідомив Руслан Савчук.

За його словами, з початку епідемії на COVID-19 захворіли 2224 медпрацівники, з них одужали 2027 і 29 померли.

Як повідомляв Укрінформ, раніше від корона вірусу в Івано-Франківську померла лікар-стоматолог.

Станом на 4 лютого в Івано-Франківській області з початку епідемії на COVID-19 захворіли 49833 людей, з них 43321 одужали, 965 померли. За останню добу в області лабораторно підтверджено 354 випадки захворювання на коронавірус.