У Львові провели п’ять трансплантацій за день

Напередодні в Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова провели п’ять операцій з пересадки органів - провели трансплантацію серця, печінки та нирок. Завдяки органам 45-річної львів’янки лікарі врятували чотири життя.

Про це у Фейсбуці повідомив генеральний директор Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук, передає Укрінформ.

«Чотири врятовані завдяки трансплантації життів. Серце, печінка і три нирки (одна з них родинна) - такий результат нашого вчорашнього дня! Перша в Україні посмертна трансплантація органів у 2021 році не просто виконана у Львові, серце і дві нирки отримали саме жителі нашого міста, печінку - жінка з області», - повідомив Самчук.

Донором чотирьох органів стала 45-річна львів’янка, у якої розірвалася аневризма головного мозку. У таких випадках врятувати людину неможливо. Лікарі «коридором пошани» провели її в операційну.

«Для родини жінки - чоловіка, вагітної доньки, сина і мами її смерть стала величезним і неочікуваним ударом, бо ніхто з них навіть не підозрював про хворобу. Однак вони все ж знайшли в собі сили ухвалити, можливо, найважче в житті рішення, яке подарувало шанс одразу чотирьом людям», - додав Самчук.

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Тепер здорове серце б'ється у грудях 22-річного Василя. Одну нирку отримала 36-річна Оксана, мама двох маленьких діток, другу – 34-річний Ярослав, тато двох маленьких діток. Печінку – 48-річна Галина, мама трьох дітей.

Як повідомляв Укрінформ, першим про трансплантацію повідомив директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров, зазначивши, що їх хірурги спільно з львівською командою Олега Самчука виконали перші операції в цьому році.

Львівські лікарі 10 лютого жодної інформації не давали, бо чекали закінчення всіх трансплантацій. Операції з пересадки серця і нирок пройшли швидше. Найдовше тривала пересадка печінки, яка завершилася близької 22-ї години.

Як повідомлялося, у 2020 році в Україні було здійснено 8 пересадок серця, 19 пересадок печінки, 91 — нирки та 138 — кісткового мозку (для порівняння - у 2019 зроблено 78 трансплантацій: 71 — нирки; 6 — печінки, 1 — серця).