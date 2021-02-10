У Львові провели трансплантації серця, нирок і печінки

У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги сьогодні, 10 лютого, вперше цього року провели операції з трансплантації серця, нирок і печінки.

Про це повідомив директор інституту серця МОЗ України Борис Тодуров у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Щойно закінчили ще одну трансплантацію серця у Львівській лікарні швидкої допомоги. Спільно з бригадою трансплантологів виконані трансплантація серця, печінки і нирок. Олег Самчук і його дружна команда відмінно організували цей складний процес. Всім учасникам велике спасибі за співпрацю. Фахівці Інституту серця як завжди на висоті. Всіх вітаю з початком нового трансплантологічного року», - написав Тодуров.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, у 2021 році видатки на трансплантацію органів та тканин буде збільшено більш ніж у 4 рази - до 502 млн грн (у 2019 році ця сума становила 112 млн грн).

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Крім того, цього року МОЗ розраховує на проведення не менше 250 операцій з трансплантації органів. Щорічно в Україні приблизно 5 тис. людей потребують пересадки органів чи тканин. У межах пілотного проєкту з розвитку трансплантації органів протягом 2020 року МОЗ удвічі збільшило кількість медичних закладів, які можуть робити трансплантацію в Україні.

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За цей період долучилося 38 закладів охорони здоров’я та науково-дослідних установ. Тож минулого року було здійснено 8 пересадок серця, 19 пересадок печінки, 91 — нирки та 138 — кісткового мозку (для порівняння - у 2019 зроблено 78 трансплантацій: 71 — нирки; 6 — печінки, 1 — серця).