У Краматорську з нагоди шостої річниці обстрілу аеродрому та міста російськими ракетами з РСЗВ "Смерч" відбувся мітинг-реквієм.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної держадміністрації.

Захід проходив біля закладного каменя, на місці якого планують збудувати капличку. Він розпочався рівно об 11:50, коли і стався обстріл. Присутні згадали загиблих та постраждалих у той день, вшанували їх пам`ять хвилиною мовчання та поклали квіти до пам`ятного знаку.

У Краматорську вшанували пам'ять загиблих від обстрілу з російських «Смерчів»/Фото: dn.gov.ua

«Це один із численних злочинів, вчинених окупантами. Шість років тому 30 ракет РСЗВ «Смерч» було випущено по Краматорську. Ми повинні завжди пам’ятати загиблих, розуміти, що вони живі, доки ми їх пам’ятаємо. Я впевнений, що організатори і виконавці цього зухвалого злочину понесуть покарання», - наголосив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого 2015 року російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Краматорська та аеропорт, де базувався штаб АТО, з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Один залп (12 снарядів) було спрямовано на територію аеропорту, два - на територію міста. Від обстрілу постраждали 29 військових та 35 цивільних. Сімнадцять осіб, серед яких шість мирних мешканців міста, загинули. Зокрема загинула мати двох дітей, яка накрила своїм тілом чотирирічного сина; хлопчик вижив, але зазнав тяжких поранень.

Фото: dn.gov.ua