Справа про вбивство сімох людей: у Житомирі допитують єдиного живого свідка

У Богунському районному суді Житомира, де проходить засідання у справі про вбивство 7 людей на ставку, допитують свідка Вадима Федюніна, який єдиний із компанії відпочивальників залишився живим.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Федюнін розповів, що з обвинуваченим Анатолієм Захаренком знайомий понад 15 років, вони перебували у дружніх стосунках, і з друзями він часто їздив до нього на ставок.

За словами свідка, 21 травня 2020 року вони з товаришами, які повернулися з ротації із зони ООС, поїхали двома автомобілями на відпочинок у Новоселицю. Спочатку прибули на ставок, який орендував Роман Ханенко, бо, як каже Федюнін, Ханенко зателефонував, що у Захаренка була поліція (у справі про затримання поліцейського, який вимагав у нього хабар – ред.).

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Згодом компанія перебралася на водойму до Захаренка, де всі рибалили, спілкувалися, вечеряли. Федюнін каже, що коли пішов спати, у бесідці залишався Андрій Москалець, а Ескандер Османов ставив поруч на дворі розкладачку.

У кімнаті будиночка, де ночували гості, Федюнін почув постріли і стверджує, що чув голос обвинуваченого. За його словами, згодом Захаренко зайшов у будинок з рушницею і вистрелив у Романа Ханенка, який вийшов тому назустріч, а потім - у Віталія Вульчина. Далі свідку вдалося втекти у напрямку села Новоселиця й по дорозі він чув періодичні постріли за собою.

Федюнін розповів, що поліцію та «швидку» викликали вже у селі. Потім він із чоловіком, який викликав допомогу, поїхав на місце події, де дізнався про загибель своїх товаришів, а під ранок його доставили у Житомир у поліцію.

Очевидець стверджує, що при собі відпочивальники мали чотири одиниці зброї. Крім того, у них були три квадрокоптери. Він говорить, що у Захаренка була двоствольна мисливська рушниця, а також він володів тепловізором, і каже, що того дня підозрюваний вживав спиртне та наркотики.

Допит свідка тривав більше години. Суд пішов на перерву. Продовжать допит Федюніна після 14.15.

Як повідомляв Укрінформ, за даними правоохоронців, на березі ставка у селі Новоселиця вночі 22 травня 2020 р. 58-річний Захаренко з рушниці розстріляв компанію знайомих, які вже не вперше приїхали до нього рибалити. Лише одній людині вдалося втекти.

Під час огляду території поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіційно зареєстрованою та належить учасникам події.

23 травня Корольовський районний суд Житомира відправив під варту Захаренка.

За інформацією слідчого, Захаренко раніше притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення та був фігурантом кримінальної справи проти поліцейського, який вимагав хабар за неперешкоджання у розведенні риби.

На минулих засіданнях в суді допитали родичів загиблих.