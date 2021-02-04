Підготовка вбивства посадовця СБУ: суд дозволив затримати Нескоромного

Суд дозволив правоохоронцям затримати колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замовного вбивства Андрія Наумова, зі спецслужбами Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація зазначена у картці на ім'я Нескоромного у розшукових обліках МВС.

“(Постановлена - ред.) ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу (у судове засідання — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Дата зникнення Нескоромного, за даними МВС — 29 січня 2021 року, стаття звинувачення — частина 1 ст. 348 ККУ (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Як повідомлялося, 27 січня СБУ оприлюднила докази причетності колишнього першого заступника голови Служби Дмитра Нескоромного до організації готування вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Нескоромному було оголошено про підозру за ч. 1 статті 14, ч. 2 статті 28 та статтю 348 Кримінального кодексу України.

СБУ оприлюднила аудіозаписи, які підтверджують причетність експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного до організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Наумова.

СБУ оприлюднило докази, які це підтверджують. Затриманому за підозрою у підготовці вбивства старшому консультанту Штабу АТЦ при СБУ Расюку у разі доведення його провини загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічно. Слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох осіб. Ними був розроблений план вчинення злочину. Організатор підшукав виконавця і запропонував за вбивство 50 тис. доларів.

Спецоперація із затримання була проведена 22 січня. Шевченківським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід підозрюваному – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Слідчі Служби безпеки України оголосили в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.