Суд поновив на посаді поліційного начальника, якого підозрювали у держзраді

Касаційний адмінсуд ВСУ поновив на посаді начальника ГУ НП у Вінницькій області Антона Шевцова, якого п’ять років тому підозрювали у державній зраді.

Про це Шевцов повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Адвокатське об'єднання «Лещенко, Дорошенко і партнери» успішно представило інтереси Антона Валерійовича Шевцова. Розгляд справи тривав майже п’ять років. Постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду задоволено касаційну скаргу Керуючого партнера Олександра Лещенка. Судом задоволено позовні вимоги, визнано протиправним та скасовано наказ про звільнення, виданого Національною поліцією України, поновлено підполковника поліції Антона Валерійовича Шевцова на посаді начальника Головного управління поліції у Вінницькій області з 28.03.2016 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з усіма судовими рішеннями по даній справі можливо ознайомитись в Єдиному державному реєстрі судових рішень за єдиним унікальним номером справи 826/10404/16.

Нагадаємо: Шевцов був звільнений з посади після акцій протесту вінницьких активістів, які вважали його сепаратистом. Підставою для таких висновків активістів стали фотографії Антона Шевцова з Миколою Валуєвим, а також з дідом під час незаконно організованого та проведеного за участі вищих посадових осіб Російської Федерації параді на честь 69-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній Війні в анексованому Криму тощо. 14 березня 2016 року тодішня очільниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе підписала наказ про усунення Шевцова від виконання посадових обов’язків через необхідність проведення перевірки, а потім задовольнила його рапорт про відставку з посади керівника управління поліції у Вінницькій області.

17 березня його було затримано на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області. Оперативники вилучили в нього 10 тис. доларів та квиток із Мінська до Москви. УСБУ тоді оголосила йому підозру за ч.1 ст. 111 КПК України – «Державна зрада».

У травні 2016 року прокуратура Вінницької області закрила кримінальне провадження щодо колишнього керівника головного управління Національної поліції у Вінницькій області Шевцова через "відсутність в його діях складу злочину".