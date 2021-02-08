У Чернівцях – спалах COVID-19 серед учителів

У Чернівцях одну із шкіл та ліцей перевели на дистанційну форму навчання. Одразу в кількох вчителів, які могли контактувати з великою кількістю учнів, підтвердили коронавірус.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла в.о. начальника Управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Застанкевич.

"У школі № 39 у двох вчителів підтвердили COVID-19. Оскільки вони могли контактувати із великою кількістю учнів у різних класах, то цю школу перевели на дистанційну форму навчання. Так само із завтрашнього дня на дистанційній формі будуть працювати і в ліцеї №4. Наразі там у трьох педагогів підтверджений COVID-19, ще четверо - із підозрою", - сказала чиновниця.

За її словами, наразі у Чернівцях коронавірус підтвердили у 58 учнів. Через це майже 900 школярів із 33 класів відправили на самоізоляцію.

"Окрім названих навчальних закладів, перебувають на самоізоляції та навчаються дистанційно по одному класу у 13 школах міста, по два класи у двох школах та 4 класи у ЗОШ №25", - додала Застанкевич.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 лютого у Чернівецькій області зафіксували 46 998 випадків інфікування COVID-19, із них 41 312 пацієнтів одужали, 902 людини померли.

В Україні за минулу добу, 7 лютого, зафіксували 2 141 новий випадок COVID-19, летальних випадків - 47.