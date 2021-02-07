На Хмельниччині під завалом силосу загинув чоловік і двоє травмувалися

На підприємстві у Хмельницькій області через зсув у силосній ямі загинув чоловік і ще двоє отримали травми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

«7 лютого о 12:40 на лінію Служби порятунку «101» надійшло повідомлення що в с. Поляхова Теофіпольського району на підприємстві відбувся зсув в силосній ямі, є постраждалі», - йдеться у повідомленні.

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На місце події негайно виїхали рятувальники. На момент їх прибуття в місці обвалу перебували 3 осіб. Постраждалих передали медикам.

Внаслідок події травмовано двох чоловіків 1960 р.н. та 1964 р.н., а громадянин 1986 р.н. загинув на місці. Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.