У Мукачеві затопило цвинтар

У Мукачеві в одному з мікрорайонів міста затопило цвинтар.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцевий телеканал М-Студіо.

“У одному з мікрорайонів Мукачева — "Паланок" затопило цвинтар. У воді опинилися саме та частина кладовища, де знаходяться "свіжі" могили. - йдеться в повідомленні.

Укрінформ звернувся за коментарем через цю ситуацію до пресслужби Управління ДСНС в Закрапатській області.

Як пояснила речниця Наталя Батир, на Закарпатті готуються до підтоплень через сильні дощі та снігопади.

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“У тому мікрорайоні протікає річка Латориця, і нам передавали прогноз із підвищенням рівня води в ній, але вихід на заплаву очікується нижче руслом — в районі села Малі Геївці, це вже Ужгородський район”, - сказала вона.

Зазначається, що на підтоплене кладовище виїхали рятувальники, ситуації нададуть оцінку та спробують відкачати воду.

Фото: М-Студіо