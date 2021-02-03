Мукачево визнали найкращим в Україні Smart City за підсумками 2020 року

Мукачево визнали найкращим цифровим та мобільним містом в Україні з населенням до 100 тисяч чоловік за підсумками 2020 року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук Мукачівської міськради.

“Мукачево визнано найкращим цифровим та мобільним містом за підсумками 2020-року. Місто відзначили міжнародні та вітчизняні експерти на Kyiv Smart City Forum-2020 в номінаціях «Найкраще мобільне місто» та «Найкраще цифрове місто» з населенням до 100 тис. чоловік”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також торік Міністерство цифрової трансформації проводило конкурс «Дієва громада». Участь у конкурсі взяло близько 700 міст та громад. Мукачево отримало перемогу у номінації «Розбудова цифрової громади».

Експерти оцінили створений та запущений в 2020-му році веб-портал «Smart City» Мукачівської територіальної громади.

Завдяки цьому порталу у місті проводиться інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності, прозоре висвітлення інформації діяльності, оперативне висвітлення планів, інформування громадськості про місцеві програми розвитку, розміщення проєктів нормативно-правових актів для громадського обговорення та прийнятих правових актів, а також зручний пошук інформації для громадян, суб’єктів господарювання, органів влади та місцевого самоврядування.

У міськраді також зазначають, що завдяки порталу Smart City в Мукачеві забезпечується двосторонній зв'язок з громадськістю.