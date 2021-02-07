У Маріуполі вже одужали 94% хворих на коронавірус - мер

У Маріуполі Донецької області вже вилікувалися понад 94% осіб, раніше інфікованих коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міський голова Вадим Бойченко на підсумковому брифінгу з епідситуації у місті, йдеться на сайті Маріупольської міськради.

«На сьогодні у Маріуполі спостерігається стабільне зниження захворюваності на коронавірусну інфекцію. Згідно зі статистикою, понад 94% від загальної кількості пацієнтів з COVID-19 вже одужали. В стаціонарах зайнято 30,5% ліжкомісць», - розповів мер.

Але він зазначив, що попри позитивну статистику, місто готується до можливої третьої хвилі COVID-19. З огляду на це муніципалітет спільно з медичними працівниками, заздалегідь розробляє алгоритм подальшої боротьби з коронавірусом.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Андрія Ремпеля, попри зниження рівня захворюваності, кількість тестувань не зменшується.

На брифінгу також повідомили про те, що завершується ремонт у двох хірургічних відділеннях лікарні №9. Облаштовуються нові ліжкомісця, до яких підведено кисень. Уже 15 лютого буде підготовлено й оснащено киснем 1000 ліжок.

Від початку епідемії в Маріуполі коронавірусну інфекцію підтвердили у 16 397 осіб. А загалом на Донеччині захворіли 44 751 людина, з них 40 994 одужали, 990 померли.

Фото: mariupolrada.gov.ua