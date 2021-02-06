«Родина» зубрів на Вінниччині минулоріч поповнилася — народилися 12 дитинчат

На Вінниччині популяція зубра європейського зросла до 107 особин, це найбільше стадо цих червонокнижних тварин в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, передає Укрінформ.

«107 особин зубра європейського нарахували хмільницькі лісівники під час проведення зимового обліку диких тварин у 2021 році. З них 12 – це молодняк, тобто телятка, які народилися минулого року. Вінницька область має найчисельнішу в Україні популяцію виду, що зникає. У 2020 році зуброва родина нараховувала 101 особину, з них 7 – молодняк», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за минулий рік двох самок було відловлено та переселено у Чернівецьку область. Зафіксовано чотири випадки смерті зубрів у результаті фізіологічного старіння (вік 19-24 роки).

Зубри європейські мешкають на Поділлі у лісових угіддях ДП «Хмільницький лісгосп» (територія Хмільницького, Літинського районів області). За спостереженням єгерів та мисливствознавців, зимують цього року зубри, не виходячи за межі Широкогреблянського та Уладівського лісництв.

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Загалом за минулі роки 36 «вінницьких» зубрів переїхали в різні куточки країни. Зокрема, у мисливські угіддя Чернівецької, Львівської, Волинської, Івано-Франківської областей. Їх переселяють із метою збереження виду, для регулювання оптимальної щільності, яка на Вінниччині становить п’ять особин (за норми три) на 1000 га угідь.

Фото: vinwood.gov.ua