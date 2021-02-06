«Родина» зубрів на Вінниччині минулоріч поповнилася — народилися 12 дитинчат
Про це повідомляє пресслужба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, передає Укрінформ.
«107 особин зубра європейського нарахували хмільницькі лісівники під час проведення зимового обліку диких тварин у 2021 році. З них 12 – це молодняк, тобто телятка, які народилися минулого року. Вінницька область має найчисельнішу в Україні популяцію виду, що зникає. У 2020 році зуброва родина нараховувала 101 особину, з них 7 – молодняк», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за минулий рік двох самок було відловлено та переселено у Чернівецьку область. Зафіксовано чотири випадки смерті зубрів у результаті фізіологічного старіння (вік 19-24 роки).
Зубри європейські мешкають на Поділлі у лісових угіддях ДП «Хмільницький лісгосп» (територія Хмільницького, Літинського районів області). За спостереженням єгерів та мисливствознавців, зимують цього року зубри, не виходячи за межі Широкогреблянського та Уладівського лісництв.
Загалом за минулі роки 36 «вінницьких» зубрів переїхали в різні куточки країни. Зокрема, у мисливські угіддя Чернівецької, Львівської, Волинської, Івано-Франківської областей. Їх переселяють із метою збереження виду, для регулювання оптимальної щільності, яка на Вінниччині становить п’ять особин (за норми три) на 1000 га угідь.
Фото: vinwood.gov.ua