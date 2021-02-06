У Запоріжжі попрощалися з лікаркою, яка загинула під час пожежі в лікарні
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Оля була надзвичайно весела, вона дуже любила життя. Вона поспішала жити, була надзвичайно розумна і завжди марила медициною. На жаль, вона назавжди залишилась на своєму робочому місці... в реанімації", - говорить однокурсниця Наталя Захарченко.
Представників ЗМІ попросили не знімати церемонію.
Поховають Ольгу завтра, 7 лютого, в рідному Кропивницькому.
Як раніше повідомлялось, пожежа в реанімаційному відділенні Запорізької обласної інфекційної лікарні сталася 3 лютого пізно ввечері. Загинуло троє пацієнтів та лікар.
У поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 та ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Правоохоронці затримали завідувача господарством лікарні, якого підозрюють у використанні медичного обладнання без наявності відповідних дозволів, з порушенням встановлених правил, що призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень з подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі.
Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 на 60 діб. Прокуратура оскаржуватиме рішення, наполягаючи на арешті.