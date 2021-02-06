У Запоріжжі попрощалися з лікаркою, яка загинула під час пожежі в лікарні

Сьогодні, 6 лютого, у Запоріжжі в Театрі молоді відбулася церемонія прощання з лікарем Ольгою Гливою, яка загинула під час пожежі в інфекційній лікарні. Провести в останню путь молоду лікарку прийшли десятки людей, більшість із яких однокурсники, колеги та друзі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оля була надзвичайно весела, вона дуже любила життя. Вона поспішала жити, була надзвичайно розумна і завжди марила медициною. На жаль, вона назавжди залишилась на своєму робочому місці... в реанімації", - говорить однокурсниця Наталя Захарченко.

Представників ЗМІ попросили не знімати церемонію.

Поховають Ольгу завтра, 7 лютого, в рідному Кропивницькому.

Як раніше повідомлялось, пожежа в реанімаційному відділенні Запорізької обласної інфекційної лікарні сталася 3 лютого пізно ввечері. Загинуло троє пацієнтів та лікар.

У поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 та ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Правоохоронці затримали завідувача господарством лікарні, якого підозрюють у використанні медичного обладнання без наявності відповідних дозволів, з порушенням встановлених правил, що призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень з подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі.

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Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 на 60 діб. Прокуратура оскаржуватиме рішення, наполягаючи на арешті.