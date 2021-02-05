У Мукачево перекрили трасу «Київ-Чоп» - вимагають зниження тарифів

Рух на даній ділянці дорозі ускладнений, пишуть учасники спільноти Мукачево Лайв у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Люди перекрили рух трасою Київ-Чоп при виїзді з міста», - йдеться в повідомленні місцевого жителя Сергія Радчука, який також розмістив відео акції.

Так, близько 50 людей безперервно ходять по пішохідному переходу на виїзді з Мукачева, неподалік колишнього поста ДАІ. За словами протестувальників, влада не зважає на думку населення та не хоче дослухатися до закликів зменшити тарифи на енергоресурси.

«Ми, як підприємці, підтримуємо акцію, що проходить на території всієї України щодо тарифів... Ми знаходимося на трасі «Київ-Чоп» у місті Мукачево, де громадяни прийшли виявити свою позицію щодо тарифів. Я, як підприємець, можу наголосити, що другий місяць влада ігнорує наші вимоги, наші прохання до співпраці», - зазначив один з учасників акції.

На місці працюють правоохоронці, які спостерігають за дотриманням порядку та перенаправляють автомобілі іншими шляхами, зокрема в об'їзд через місто Мукачево.

Як повідомляв Укрінформ, аналогічні акції проти підвищення цін на газ та енергоносії проводилися в більшості регіонів України.

Кабінет Міністрів 18 січня 2021 року ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 19 січня встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.

Фото: Суспільне