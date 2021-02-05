Трагедія у Запоріжжі: загиблу на пожежі лікарку поховають у Кропивницькому

Лікарку Ольгу Гліву, яка загинула під час пожежі в Запорізькій обласній інфекційній лікарні, поховають у неділю, 7 лютого, в Кропивницькому.

Про це повідомила у Фейсбуці близька подруга загиблої Катерина Ейхман, передає Укрінформ.

Також Ейхман поінформувала, що прощання з Ольгою відбудеться о 9 ранку завтра, в суботу, в Запоріжжі в Театрі юного глядача.

Як повідомляв Укрінформ, 26-річна Ольга Гліва загинула під час пожежі, яка сталася в ніч на 4 лютого в реанімаційному відділенні, де перебували хворі на коронавірус. Лікар до останнього намагалася рятувати життя пацієнтів. Загинули і троє хворих.

Поліція розглядає кілька версій причини пожежі, серед яких - можливі порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання; не виключається і версія підпалу. Призначено експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії.