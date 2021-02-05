Рішення щодо розробки Азовської ділянки узгодять з громадою - Кириленко

Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко запевнив, що рішення щодо початку в регіоні дослідно-промислової розробки Азовської ділянки з рудопроявом цирконію обов’язково узгодять з місцевою громадою.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив на брифінгу в Краматорську.

Керівник ОДА зазначив, що обговорив питання щодо Азовської ділянки з міністром захисту довкілля та природних ресурсів Романом Абрамовським та головою Державної служби геології та надр Романом Опімахом.

За його словами, наразі Азовська ділянка з рудопроявом цирконію виставлена на онлайн-аукціон. Зокрема, Держгеонадра пропонують спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку.

«Не буде ніякої добичі відкритим способом. Це максимально достовірна інформація», - наголосив Кириленко.

Він підкреслив, що відповідно до процедури оцінки впливу на довкілля обов’язково повинні бути проведені громадські слухання по цьому питанню.

«Громада також буде чути, що вона з цього зможе отримати - і робочі місця, і поповнення бюджету громади. Жодного порушення закону, порушення встановлених процедур не буде. Все буде погоджено з громадою», - запевнив Кириленко.

Як раніше повідомляло агентство, в Україні 15 лютого 2021 року відбудеться аукціон з продажу спеціального дозволу на геологорозвідку цирконію.

Фото: dn.gov.ua