Кириленко пояснив, чому газопостачання у Мар’їнці та Красногорівці досі не відновлене

У Донецькій області наразі питання відновлення газопостачання у прифронтових містах Мар’їнка та Красногорівка не вирішено через дії російських окупантів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу у Краматорську повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«По газопостачанню - це наболіле питання. Вже була радість, коли я побачив інформацію з ТКГ, коли повідомили, що окупанти надали «режим тиші»…Але дуже багато у цьому питанні є політики. Наразі Російська Федерація відкликала попередні погодження», - сказав Кириленко про відновлення газопостачання прифронтовим містам.

Він підкреслив, що головним сьогодні залишається питання безпеки людей.

«Звичайно, що я, як очільник області, ніколи не піду на той крок, щоб це створило небезпеку для життя та здоров’я людей - місцевого населення та осіб, які будуть виконувати ремонтні роботи. Тому це питання по газозабезпеченню наразі лишається невирішеним», - наголосив керівник області.

Він зазначив, що обласна влада зі свого боку зробила все можливе для відновлення газопостачання у Мар’їнці та Красногорівці.

Як повідомлялося, в рамках відновлення газопостачання у містах Мар’їнка та Красногорівка Мар’їнського району за кошти Донецького обласного бюджету замовником робіт (Військово-цивільною адміністрацією міста Мар’їнка та села Побєда Мар’їнського району) було намічено реалізувати проєкт реконструкції газорозподільної станції (ГРС) Мар’їнка, яка розташована в межах дорожнього коридору автодороги Н-15 «Запоріжжя-Донецьк». Замовником були укладені договори підряду, технічного та авторського нагляду, отримано дозвіл ДАБІ на початок робіт. Термін реконструкції за проєктом – 125 днів з дати початку робіт на майданчику ГРС.

Як повідомлялося, на засіданні Тристоронньої контактної групи 18 січня вдалося домовитися про відновлення газопостачання до Мар’їнки. Це було досягнуто завдяки активному сприянню Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератора робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посла Яшара Халіта Чевіка.