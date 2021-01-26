Кириленко: 60 тисяч жителів Донбасу забезпечить водою нова нитка водогону

Забезпечити 60 тис. жителів Донбасу безперебійним водопостачанням обіцяють в Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації.

Як передає Укрінформ, про це голова Донецької облдержадміністрації сказав в ефірі телеканалу "Дом".

"Найближчим часом планується проведення однієї нитки водопроводу для постачання міста Торецька та прилеглих селищ з об'ємом подачі води 20 тис. куб м на добу", — повідомив Кириленко.

Він уточнив, що термін реалізації проєкту — приблизно 12 місяців з моменту початку робіт.

Як повідомлялося, після прориву водопроводу "Горлівка — Торецьк" 4 січня п'ять міст Донецької області залишилися без води. Наслідки аварії торкнулися близько 38 тис. жителів Торецька, Залізного, Північного та Південного, а також частково Щербинівки.