Відновлення газопостачання Мар'їнки та Красногорівки відклали - немає гарантій безпеки

На Донеччині проведення робіт з відновлення газопостачання прифронтових Мар'їнки та Красногорівки відтерміновується через відсутність гарантій безпеки для спеціалістів.

Як передає Укрінформ, про це 15 грудня у Краматорську повідомив під час виступу на форумі «Схід можливостей» голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, інформує сайт ОДА.

Він відкреслив, що обласна влада не може допустити, щоб спеціалісти, які проводять ремонтні роботи на об'єктах інфраструктури поблизу лінії розмежування, постраждали внаслідок обстрілів російсько-терористичних військ.

«При виконанні робіт на лінії розмежування головним питанням є повноцінне дотримання тиші і гарантії безпеки. Якщо говорити про відновлення газорозподільчої станції «Мар'їнка», яка забезпечує постачання побутового газу до Мар'їнки та Красногорівки, то таких гарантій отримати не вдалось. Я не дозволю, щоб хтось постраждав при виконанні робіт біля лінії розмежування, ми не можемо ризикувати своїми людьми. Саме тому ремонтні роботи наразі не можуть бути виконані», - наголосив очільник області.

За його словами, існує резервний варіант відновлення газопостачання Красногорівки. Для цього потрібно збудувати нову гілку газопроводу довжиною у понад 23 км та створити нову газорозподільчу станцію. Цей проєкт дорогий, наразі розглядається можливість розробки проєктно-кошторисної документації та реалізації цього проєкту у співпраці з міжнародними партнерами.

Читайте також: Україна накопичила до зими рекордні за 10 років обсяги газу

Кириленко пояснив, що питання «режиму тиші» на ділянці ГРС «Мар'їнка» винесене на розгляд Тристоронньої контактної групи у Мінську та постійно обговорюється на найвищому рівні, проте прогресу у переговорах поки що немає.

Як повідомлялося, у вівторок, 15 грудня, у Краматорську розпочав роботу форум «Схід можливостей». Організатором форуму виступило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Захід проходить у рамках проєкту Демократичне врядування у Східній Україні (DG East) за фінансової та технічної підтримки Агентства США міжнародного розвитку (USAID).