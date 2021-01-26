В Україні вперше виставлять на аукціон дозвіл на геологорозвідку цирконію

В Україні 15 лютого 2021 року відбудеться аукціон з продажу спеціального дозволу на геологорозвідку цирконію.

Про це повідомив голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Вперше оголошено аукціон з продажу спеціального дозволу на геологорозвідку цирконію, який відбудеться 15 лютого", - зазначив він.

Початкова вартість лоту становитиме 4,225 млн грн. Вартість геологічної інформації - 13,676 млн грн.

Місце розташування об'єкта - Нікольський район Донецької області.

Як повідомляв Укрінформ, Державна служба геології та надр спільно з урядовим офісом UkraineInvest презентували Інвестиційний атлас надрокористувача, який містить інформацію про вакантні перспективні ділянки стратегічних та критичних мінералів України. В Інвестиційному атласі нині представлені понад 30 ділянок із покладами літію, титану, нікелю, кобальту, хрому, танталу, ніобію, берилію, цирконію, скандію, молібдену, золота та урану, які вперше можна буде придбати на прозорих електронних торгах.

Наприкінці минулого року в Україні вперше на відкритому аукціоні було продано спецдозвіл на ділянку із покладами золота.