У Львові виписали немовля, яке передчасно народилося під час хвороби мами на COVID-19

У Львові лікарі виписали зі шпиталю немовля, яке передчасно народилося в родині священника Терлецького під час хвороби мами на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Львівська обласна клінічна лікарня.

"Сьогодні крихітка Даринка з вагою 2 кг 810 грамів повернулася додому до своєї великої родини, до своїх сестричок і братиків, до своєї мами і татка, нарешті сім‘я Терлецьких воз’єдналася. Емоції просто неймовірні, а за кожною емоцією велика праця і Божа милість!", - йдеться в повідомленні

Це шоста дитина у родині священника, викладача Українського Католицького університету Петра Терлецького і його дружини Катерини. Вагітна 37-річна жінка потрапила в лікарню з симптоми коронавірусу в листопаді 2020 року. Спочатку її лікували у пологовому будинку, а на 28 місяці вагітності перевели до лікарні швидкої допомоги і підключили до апарату штучної вентиляції легень. У жінки було понад 95% ураження легень. На народження дитини, за планом, очікували 14-20 лютого. Оскільки мамі і плоду бракувало кисню, лікарі провели кесарів розтин і 6 грудня народилася Даринка вагою 1230 грамів. Дівчинку перевезли до Львівської обласної лікарні. У цей час її мама перебувала у медикаментозному сні. 19 грудня вона вже самостійно дихала, а 5 січня повернулась додому до своїх п’ятьох дітей, про що тоді ж розповів у Фейсбуці її чоловік. Для збору грошей на лікування Катерини було організовано благодійний аукціон з продажу ікон та картин.

Щодо дитини, їй одразу після народження проводили реанімаційні заходи. На 4-й день життя було отримано позитивний тест ПЛР на COVID-19, тож 16 днів її паралельно лікували від коронавірусу. Окрім складного лікування, дівчинка була повністю обстежена (УЗД внутрішніх органів, серця, мозку, зір, слух, тощо), консультована суміжними спеціалістами (невролог, генетик, окуліст) тощо. Всі необхідні медикаменти, витратні матеріали, засоби гігієни для лікування та догляду дівчинки забезпечила адміністрація ЛОКЛ.