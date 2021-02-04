У Тернополі підозрюваного в обстрілі дітей взяли під варту в залі суду

Мекшанця Тернополя, який із гвинтівки поранив двох школярів, взято під варту у залі суду.

Про це передає кореспондент Укрінформу.

«Вибачаюся перед батьками та дітьми… Зробив це з необережності… Щиро каюся. Усі збитки буду компенсовувати, переховуватися не мав наміру», - пояснив свій вчинок підозрюваний у злочині житель Тернополя Валерій Устинов, який у залі суду визнав свою вину.

За словами адвоката, Устинов здійснив постріл з необережності, не перевіривши, чи є у гвинтівці патрони.

Суд підтримав вимогу прокуратури у триманні підозрюваного під вартою без можливості внесення застави.

За рішенням суду підозрюваного взяли під варту на 60 днів безпосередньо у залі судових засідань.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня до поліції надійшло повідомлення про постріл біля однієї зі шкіл Тернополя, внаслідок якого постраждав 11-річний Максим Капустяник. У тілі хлопчика медики виявили понад 40 дробинок. Деякі з них пошкодили внутрішні органи хлопчика.

Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого — 8-річного хлопчика, який також катався на санках. У нього в щоці також було виявлено дріб, яким вистрелили з гладко ствольної рушниці.

Правоохоронці вирахували, з якого вікна здійснено постіл та встановили власника квартири. Під час обшуку в чоловіка виявили гладко ствольну рушницю.

Для подальшого лікування Максима довелося перевезти до столичної лікарні.

Медики діагностували у хлопчика множинні поранення по всьому тілу. Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи.

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Експерти з’ясували, що постріл був здійснений з будинку поруч. У квартирі, з якої могли стріляти, оперативники провели огляд та санкціонований обшук і виявили та вилучили мисливську гладкоствольну вогнепальну рушницю та інші предмети, що можуть вказувати на причетність її власника до злочину.

Керівництво футбольного клубу «Динамо» заявило, що бере на себе витрати з лікування та відновлення Максима Капустяника, 11-річного школяра з Тернополя, який отримав тяжкі поранення від пострілів з рушниці.

Фото: npu.gov.ua