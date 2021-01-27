ФК «Динамо» допоможе з лікуванням пораненого з рушниці 11-річного школяра

Керівництво футбольного клубу «Динамо» бере на себе витрати з лікування та відновлення Максима Капустяника, 11-річного школяра з Тернополя, який отримав тяжкі поранення від пострілів з рушниці.

Про це передає Укрінформ із посиланням на офіційний сайт ФК «Динамо» (Київ).

«Я прочитав про те, що Максим отримав численні поранення в безневинній ситуації. Ми раніше вже зустрічалися з його батьком, у мене був його телефон, і я подзвонив йому з пропозицією покласти на клуб усі фінансові витрати. Беремо на себе повністю витрати на лікування в «Охматдиті», а після того, як Максима випишуть, він пройде курс реабілітації на нашій базі у Віті-Литовської під контролем клубних лікарів», - сказав президент футбольного клубу Ігор Суркіс.

Він також додав, що капітан команди Сидорчук, Циганков та інші – хотіли приїхати до Максима в лікарню, але через карантин та важкий стан хлопчика до нього нікого не пускають.

А вже після повернення команди з Туреччини динамівці обов'язково зустрінуться із школярем. А поки що, крім слів підтримки від усієї команди, президент футбольного клубу передав хлопчині повний комплект динамівського екіпірування.

«Це велика радість – і для Максима, і для нас, батьків. Коли я сказав синові, що його підтримує вся футбольна спільнота «Динамо», всі футболісти, президент, Максимові було дуже приємно. Сподіваюся, це додасть йому сил для лікування, а в майбутньому допоможе стати якщо не великим футболістом, то гідною людиною. Лікарі зробили все можливе, щоб Макс став на ноги. Він уже робить перші кроки – це дуже важливо. Сподіваємося, що час залікує рани», - сказав батько хлопчика Ярослав Капустяник.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Тернополі 11-річного хлопчика Максима Капустяника госпіталізували після того, як під час катання на санчатах його і ще одного школяра обстріляли з вогнепальної зброї.

Для подальшого лікування Максима довелося перевезти до столичної лікарні.

Медики діагностували у хлопчика множинні поранення по всьому тілу. Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи.

Особу імовірного «стрілка», який із рушниці поранив Максима, встановлено.

Експерти з’ясували, що постріл був здійснений з будинку поруч. У квартирі, з якої могли стріляти, оперативники провели огляд та санкціонований обшук і виявили та вилучили мисливську гладкоствольну вогнепальну рушницю та інші предмети, що можуть вказувати на причетність її власника до злочину.

Триває слідство.