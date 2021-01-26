У Тернополі провели обшук у квартирі, із якої стріляли по дітях

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення відділу комунікації обласної поліції.

«Встановлено мешканця цієї квартири, який перевіряється на причетність до вчинення злочину. За результатами попередніх слідчих дій було внесено до реєстру досудових розслідувань інформацію про вчинення двох кримінальних правопорушень. Це - хуліганство за статтею 296 частина 4 ККУ та нанесення тяжких тілесних ушкоджень за частиною 1 статті 121 ККУ», - сказав начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

За його словами, перша версія травмування дитини - вибух невідомого предмета. Проте її спростували після висновків лікарів.

Згодом з’ясувалося, що під час надзвичайної події на дитячому майданчику було троє дітей - потерпілий зі своєю сестрою та ще один малолітній, який також отримав поранення щоки від невідомого металевого предмету.

«Був проведений первинний огляд місця вчинення злочину, вилучені предмети та сліди вчинення злочину. Експерти встановили, що постріл був здійснений з будинку поруч. Згодом встановили траєкторію пострілу та вікно з якого, ймовірно, стріляли», - додав керівник поліції.

За словами Олександра Богомола, в квартирі, з якої могли стріляти, оперативники провели огляд та санкціонований обшук під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури. Правоохоронці виявили та вилучили мисливську гладкоствольну вогнепальну рушницю та інші предмети, які можуть вказувати на причетність її власника до злочину.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Тернополі 11-річного хлопчика госпіталізували після того, як під час катання на санчатах його обстріляли, очевидно, з вогнепальної зброї.

Для подальшого лікування його довелося перевезти до столичної лікарні.

Медики діагностували у пацієнта множинні поранення по всьому тілу, ймовірно спричинені вогнепальною зброєю. Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи.

Триває слідство.

Фото: Нацполіція