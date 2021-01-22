На Миколаївщині КОРД узяв штурмом дім чоловіка, який поранив поліцейських і порізав батька

У селищі Доманівка на Миколаївщині поліція штурмом взяла оселю чоловіка, який поранив поліцейських, а перед тим порізав свого батька.

Про це передає Укрінформ з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції в Миколаївській області у Фейсбуці.

«На місце події у смт Доманівку, де чоловік вчинив стрілянину по поліцейських, прибули начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет, спецпризначенці КОРД та заступники начальника ГУНП. Розпочалась спецоперація зі знешкодження злочинця. Бійці спецпідрозділу КОРД штурмом взяли будинок озброєного жителя. В результаті – чоловіка затримали та роззброїли, він живий», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 20 січня 36-річний житель Доманівки в ході конфлікту завдав батькові тілесних ушкоджень у вигляді травматичної ампутації носа, губи та частково статевих органів. Поранений із тяжкими тілесними ушкодженнями був госпіталізований.

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21 січня правоохоронці прибули до його сина для проведення слідчих дій. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю,

Під час обшуку зловмисник відкрив стрілянину по поліцейських, поранивши двох співробітників 29-ти та 30-ти років.