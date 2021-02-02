Стрілянина по авто у Києві: у затриманих вилучили зброю

Спецпризначенці та оперативники затримали у Києві чоловіків, які обстріляли автомобіль на Оболоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“Подія сталася вчора ввечері на проспекті Степана Бандери... У ході проведення спеціальної поліцейської операції з розшуку осіб, причетних до стрільби, було задіяно всі наряди та патрулі міста. В результаті короткочасного переслідування спецпризначенці та працівники управління карного розшуку поліції Києва затримали зловмисників у Голосіївському районі”, - йдеться у повідомленні.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що менш ніж за годину оперативники та працівники полку особливого призначення встановили місцезнаходження розшукуваної іномарки на території Голосіївського району Києва.

“У салоні перебували двоє чоловіків. Їх затримали. З автівки вилучено автоматичну зброю, з якої, ймовірно, фігуранти вели стрільбу. Протягом ночі слідчі провели обшуки за місцем проживання зловмисників та вилучили речові докази», - сказав Крищенко.

Чоловіків затримано, тривають слідчі дії.

Правоохоронці розшукали і автомобіль, у який стріляли нападники. За інформацією поліції, у результаті події ніхто не постраждав. Транспортний засіб зі слідами пострілів вилучено для експертного дослідження.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до ЄРДР. Слідче управління столичної поліції відкрило кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Фігурантам загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років.