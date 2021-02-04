МОЗ назвало три області з найгіршими COVID-показниками

Станом на 4 лютого найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Івано-Франківській, Чернівецькій та Миколаївській областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Івано-Франківській області - 294,4 на 100 тис. населення, Чернівецькій області - 284,4, Миколаївській області - 188,4.

В Києві показник захворюваності на COVID-19 за останні 14 днів станом на 4 лютого становить 157,5 на 100 тис. населення.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 143,4 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 43,2 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Івано-Франківській області - 53,9% станом на 3 лютого.

По Україні рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, становить 26,9% станом на 3 лютого, в Києві - 26,6%.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 3 лютого, в Україні виявлено 5082 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Всього за весь час пандемії в Україні лабораторно підтверджено 1 232 246 випадків захворювання на COVID-19.

Фото: Artem Podrez/Pexels