МОЗ назвало три області з найгіршими COVID-показниками
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Івано-Франківській області - 294,4 на 100 тис. населення, Чернівецькій області - 284,4, Миколаївській області - 188,4.
Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 143,4 на 100 тис. населення.
Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 43,2 на 100 тис. населення.
Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Івано-Франківській області - 53,9% станом на 3 лютого.
По Україні рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, становить 26,9% станом на 3 лютого, в Києві - 26,6%.
Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 3 лютого, в Україні виявлено 5082 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Всього за весь час пандемії в Україні лабораторно підтверджено 1 232 246 випадків захворювання на COVID-19.
Фото: Artem Podrez/Pexels