COVID-19 у Києві: кількість хворих за добу та район, де найбільше інфікувань

У Києві за минулу добу підтверджено 342 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість у столиці від початку пандемії становить 129 506.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"+342 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 129 506)", - написав він, додавши, що госпіталізовано 40 пацієнтів.

За словами Кличка, серед захворілих 197 жінок віком від 18 до 93 років, 133 чоловіки віком від 21 до 85 рокiв, 7 дівчаток від 2 до 16 років та 5 хлопчиків від 7 до 17 років.

Міський голова поінформував, що за добу у столиці зареєстровано 12 летальних випадків від коронавірусу, а загалом за час епідемії унаслідок COVID-19 померли 2404 киянина. При цьому одужали 2457 осіб (всього від початку пандемії 75 972).

Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (114), Дніпровському (65) та Деснянському (45) районах.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 лютого лабораторно підтверджено 1 232 246 випадків зараження коронавірусом, зокрема за добу 5082.