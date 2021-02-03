Як передає Укрінформ, про це йдеться у сюжеті МТРК «Місто».

«Приходячи сюди, люди можуть зрозуміти, в яких умовах є наші військові, що саме забирає їхні життя і яка ціна цього миру є для нас», - зазначив організатор музею отець Лучинський.

У хмельницькому костелі відкрили музей російсько-української війни / Фото парафії Христа Царя Всесвіту

Зазначається, що всі експонати він привіз зі своїх капеланських поїздок, в одній з яких з’явився задум створити музей.

Музей складається із двох кімнат. В одній зібрали все, що принесла війна – розірвані снаряди, предмети армійського побуту, військові строї та прапори. Друга відтворює бліндаж, де максимально передали умови, в яких армійці живуть на фронті.

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На відкриття музею до спільної молитви запросили кіборгів, волонтерів, батьків, чиїх дітей забрала війна.