Громади Чернігівщини допоможуть облавтодору чистити від снігу державні дороги

У зв’язку з тим, що Служба автомобільних доріг (САД) у Чернігівській області не встигає оперативно чистити від снігу автошляхи державного значення на території регіону, на допомогу їй прийдуть громади й підприємства, які мають відповідну техніку.

Про це повідомив Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Вже до завтра, 4 лютого, буде складений перелік підприємств, які мають снігоприбиральну техніку і готові допомогти облавтодору. Після того між Службою автодоріг та виконавцями робіт будуть укладені договори про прибирання снігу та створення безпечних умов для руху дорогами області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення було прийняте на нараді в ОДА після звернення САД до органів місцевої влади по допомогу. Представники служби розповіли, що не встигають розчищати дороги через недостатню кількість снігоприбиральної техніки та її зношеність. Зокрема, після снігопадів 28-31 січня проблеми з розчисткою виникли майже на 3 тис. км автошляхів державного значення. Це, в свою чергу, викликало справедливе невдоволення учасників дорожнього руху - перевізників, водіїв, пасажирів. Заради уникнення таких проблем надалі, САД і попросила допомоги.

Практичні питання її організації були обговорені з головами міських та селищних рад, а також керівниками відділів житлово-комунального господарства.