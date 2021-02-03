Затримання в Нацполіції Миколаївщини - налагодили систему відкатів за премії

У Миколаєві затримано головного бухгалтера та касира Головного управління Нацполіції в області, які налагодили систему відкатів за премії працівникам.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу прокуратури Миколаївської області.

«Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, затримано начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Нацполіції в області та касира після одержання ними неправомірної вигоди у розмірі 39 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, керівниця управління, зловживаючи службовим становищем, у попередній змові з касиром розробили злочинний план з систематичного привласнення бюджетних коштів, виділених для преміювання працівників поліції. Вказані особи нараховували завищені безпідставні премії тим працівникам, які погоджувались повертати їм частину одержаної завищеної премії.

Їх затримано у порядку ст.208 КПК України. За місцем мешкання затриманих проведено обшуки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) триває.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру та обрання стосовно них запобіжних заходів.