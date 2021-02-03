Автобус з «тітушками» зупинили через повідомлення про вибухівку

Автобус з «тітушками», який прямував з Харкова до Києва, зупинили на посту поліції в смт Пісочин через повідомлення про вибухівку, а після перевірки він повернувся до Харкова.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківщини, передає Укрінформ.

«Близько 10:45 до поліції надійшло повідомлення від невстановленої особи про те, що в автобусі «Setra», який прямує з Харкова до Києва, знаходиться вибухівка. Для перевірки даної інформації вказаний транспортний засіб на посту «Пісочин» зупинили працівники патрульної поліції», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, в салоні автобуса знаходилося близько 20 громадян.

Зазначається, що під час огляду транспортного засобу на місце прибула група чоловіків, які почали спілкуватися з пасажирами автобусу.

Спеціалісти вибухотехнічного управління обстежували салон та багажне відділення, жодних вибухових речовин і вибухових пристроїв вони не виявили.

Після завершення огляду пасажири повернулися до автобуса та попрямували до Харкова. Жодних конфліктних ситуацій або порушень громадського порядку поліцейські не зафіксували.

Інформацію за фактом події зареєстровано в єдиному обліку відділення поліції №2 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області. Поліція здійснює заходи для встановлення особи, яка здійснила неправдиве повідомлення про мінування транспортного засобу.

Як писав Укрінформ, партія Нацкорпус заявила, що на посту в Пісочині поліція зупинила автобус з активістами ОПЗЖ, які прямують в Київ для участі в акціях.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та "112" припинено.

Прессекретар Президента Юлія Мендель проінформувала, що вказане рішення РНБО ухвалено відповідно до статті 5 закону України "Про санкції", постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, а прийняте з метою захисту національної безпеки.

Глава політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук 3 лютого заявив журналістам, що партія проведе позачерговий з'їзд через рішення про введення санкцій проти Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також ініціюватиме імпічмент Президенту.