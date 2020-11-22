У Дрогобичі зафіксували автобуси з «тітушками-журналістами» на львівських номерах

У місті Дрогобич біля одного з будинків у центрі міста зафіксовано близько 100 молодиків, які представляються журналістами.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає Укрінформ.

«За інформацією поліції, у місті зафіксовано два автобуси зі львівськими номерами. Правоохоронці поспілкувалися з молодиками, які розповіли, що вони планують охороняти виборчі дільниці і є журналістами. На підтвердження останнього факту показали посвідчення видання «Нова пора», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ОПОРІ, за інформацією з державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності це медіа зареєстроване у Запорізькій області.

Також відомо, що 3 осіб прописані у Запорізькій області. Усі інші - у Львівській.

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Представники цього видання уже намагалися потрапити у приміщення дільничних виборчих комісій №461735 (місто Стебник) та №461718 (місто Дрогобич). Голови комісій разом з поліцейськими у праві присутності їм відмовили. В одного з представників ЗМІ не було печатки на журналістському посвідченні, інший мав свідоцтво про реєстрацію видання із простроченою датою.

Як повідомлялося, сьогодні, 22 листопада, у Дрогобичі Львівської області проходить другий тур виборів міського голови. Змагаються чинний міський голова Тарас Кучма та підприємець Андрій Веселий.

Фото: www.oporaua.org