Під Харковом зупинили автобус з «тітушками», що їхав у Київ

У селищі Пісочин під Харковом на поліцейському посту зупинено автобус з «тітушками», що їхали до Києва.

Про це повідомив в Ютубі обласний осередок партії «Національний корпус», передає Укрінформ.

У Нацкорпусі заявили, що в автобусі так звані тітушки, яких везуть до столиці для участі в акціях протесту та провокаціях, націлених на дестабілізацію ситуації в країні.

У політсилі зазначили, що автобус (з табличкою «Нерегулярні перевезення») зупинили поліцейські задля перевірки, а наразі нацкорпусівці блокують транспортний засіб.

В ОПЗЖ ситуацію з автобусом поки не прокоментували. У поліції пообіцяли надати інформацію трохи згодом.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та "112" припинено.

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Прессекретарка Президента Юлія Мендель поінформувала, що вказане рішення РНБО ухвалено відповідно до статті 5 закону України "Про санкції", постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, а прийняте з метою захисту національної безпеки.

Глава політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук 3 лютого заявив журналістам, що партія проведе позачерговий з'їзд через рішення про введення санкцій проти Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також ініціюватиме імпічмент Президенту.