На Хмельниччині за добу не виявили жодного випадку коронавірусу - ОДА

На Хмельниччині за минулу добу, 2 лютого, не виявили жодного випадку інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Хмельницьку ОДА.

«Станом на 3 лютого в Хмельницькій області зареєстровано 43 964 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 1549 – діти, 3367 – медпрацівники. Нових випадків захворювання не виявлено», - йдеться у повідомленні.

Наразі лікуються 2 138 осіб: 540 - стаціонарно і 1598 – амбулаторно. З них 74 дитини та 88 медпрацівників.

Завантаженість ліжко-місць у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, становить 29,2% (540 хворих, 172 підозри).

Загалом одужали 41 030 осіб (93,3% від підтверджених випадків), 796 жителів області померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 лютого в Україні підтверджено 1 227 164 випадки коронавірусу, з яких за минулу добу – 3 285.